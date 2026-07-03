Preparan proyecto que reúne registros de los gobiernos de Sebastián Piñera: Incluye inédita conversación con Gabriel Boric

03 jul. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de dos años de su trágico fallecimiento en el Lago Ranco, los detalles del monumental proyecto para conservar la memoria del expresidente Sebastián Piñera Echenique han salido a la luz.

La familia del exmandatario, en una alianza estratégica a largo plazo con la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), se encuentra trabajando minuciosamente en el Archivo Sebastián Piñera.

Este esfuerzo cuenta con un financiamiento de US$5 millones aportados directamente por su entorno íntimo a través de un endowment (conocido también como fondo de dotación) con la casa de estudios, informó Diario Financiero.

Este fondo no solo financiará el centro documental —proyectado a diez años debido a su inmensa complejidad—, sino también la "Iniciativa UC Sebastián Piñera Echenique", un nuevo núcleo de pensamiento enfocado en el desarrollo de políticas públicas.

Una inédita conversación con expresidente Boric

Uno de los ganchos más potentes y emotivos de este archivo documental es la precisión de sus contenidos. El núcleo familiar del expresidente atesora un registro invaluable: la transcripción manuscrita de la última conversación formal que sostuvo con el expresidente de la República, Gabriel Boric, la tarde del lunes 5 de febrero de 2024, apenas un día antes del accidente fatal.

En aquella llamada, el líder frenteamplista se contactó con Piñera para abordar la compleja revocación de las pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social.

Posteriormente, la conversación derivó hacia la catástrofe provocada por los incendios forestales de ese verano en la región de Valparaíso. Piñera, fiel a su estilo y conocido por su gestión de crisis, le ofreció formalmente la colaboración y los equipos de quienes fueron sus ministros y subsecretarios.

Todo este diálogo quedó registrado de puño y letra en tres páginas de los clásicos blocs de notas que el exmandatario cargaba a todas partes.

Expresidente Sebastián Piñera / Aton

Un patrimonio que desborda espacio

Para comprender la magnitud física de este archivo, las estimaciones iniciales de los encargados señalan que la documentación acumulada ocupa, por lo bajo, el espacio equivalente a cinco bodegas amplias. Estos papeles, carpetas y minutas permanecían guardados de forma dispersa en diversas locaciones, incluyendo los hogares de sus colaboradores más cercanos.

Quienes visitaron en su momento el histórico cuartel general de Sebastián Piñera en Apoquindo 3000, recuerdan perfectamente las icónicas torres de papeles apilados que dominaban su amplia oficina del piso 18. El expresidente rara vez se separaba de sus carpetas y de sus herramientas infaltables de trabajo diario:

Sus blocs de notas analógicos

Lápices BIC de colores rojo y azul

Una regla pequeña oculta en el bolsillo de su chaqueta

El archivo recopila discursos, carpetas institucionales, reflexiones personales, minutas estratégicas y material audiovisual, complementando de manera profunda los documentos oficiales de sus dos administraciones.

Los expertos coinciden en que este material tendrá un valor historiográfico incalculable cuando las futuras generaciones estudien eventos críticos de la historia reciente de Chile, tales como la gestión de la pandemia de coronavirus.

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