Inician los preparativos para monumento al expresidente Sebastián Piñera: ¿Dónde estará ubicado?

31 may. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, ha sido designada oficialmente como el lugar para la construcción del monumento al expresidente Sebastián Piñera.

¿Cuál es el punto exacto donde se ubicará el monumento?

La norma que establece esta ubicación fue publicada recientemente en el Diario Oficial, marcando el inicio de los preparativos para su instalación.

El financiamiento del monumento se realizará mediante colectas, donaciones y aportes de privados, sin utilizar fondos públicos.

Además, se convocará un concurso público para definir el diseño definitivo de la estatua, cuya fecha de apertura aún está por confirmarse.

Una comisión especial ad honorem, integrada por representantes de la Fundación de Piñera, autoridades universitarias, parlamentarios y alcaldes, supervisará el proceso de selección y construcción del monumento.

Sin embargo, pese a que se conoce que la Plaza de la Ciudadanía albergará al monumento de Piñera, aún se desconoce el punto exacto en donde estará ubicado. La última estatua instalada en ese lugar fue la del expresidente Patricio Aylwin, que se ubicó en el espejo de agua poniente de la plaza.

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