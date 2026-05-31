Hombre muere baleado al salir de su casa en San Joaquín: Vecinos reportaron vehículo sospechoso rondando la zona previamente

31 may. 2026 - 09:09 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, un hombre falleció producto de un balazo que recibió a la salida de su casa en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana. La víctima fue abordada por al menos dos sujetos y los vecinos reportaron un auto sospechoso rondando el sector.

Hombre es asesinado de un balazo en San Joaquín

El comisario Carlos Jorquera, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, explicó que la víctima es "un hombre de nacionalidad colombiana, situación migratoria irregular" de 37 años de edad.

"La información preliminar que tenemos es que se encontraba compartiendo con unos amigos, se dispone a salir de su domicilio en su vehículo particular y habría sido abordado por al menos dos sujetos... Quienes le habrían propinado un disparo que le provocó su fallecimiento", detalló.

De acuerdo a la información de la periodista de Meganoticias, Catalina Briones, los sujetos percutaron tan solo un disparo —lo que se condice con la única evidencia balística encontrada por la PDI— que impactó a la víctima en la zona del cuello.

Debido a la herida, el hombre atacado perdió el control de su automóvil y chocó contra el muro de un jardín infantil ubicado a solo metros de su vivienda, cuestión que incluso activó los airbags del vehículo.

Tras escuchar el disparo, su esposa salió de su residencia y encontró a su marido herido al interior del auto. Según la PDI, fue ella misma quien trasladó a la víctima hasta el Hospital Barros Luco, donde simplemente se pudo constatar su fallecimiento.

Según antecedentes entregados por los vecinos, la víctima arrendaba en el lugar desde hace unos tres meses y hoy se disponía a viajar al extranjero, por lo que habría estado saliendo del domicilio en dirección al aeropuerto.

Además, las mismas personas relataron que durante gran parte del sábado un vehículo gris estuvo estacionado en las cercanías, por lo que no se descarta que los autores del homicidio hayan estado esperando la salida de la víctima.

Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público; sin embargo, aún son solo líneas investigativas que deberá comprobar o descartar la BH Sur de la PDI.

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