PGU: Esta será la próxima alza en sus montos
La Pensión Garantizada Universal (PGU) ha experimentado más de un cambio en el monto que entrega en este 2026, luego de la puesta en marcha de la Reforma de Pensiones y también gracias al aumento impulsado por el reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que, según los registros de entre enero y diciembre de 2025, fue de 3,45%.
De este modo, desde febrero la PGU entrega un total de $231.732 a sus beneficiarios, mientras que los mayores de 82 años están recibiendo mensualmente el monto máximo de $250.275 gracias a la Reforma de Pensiones.
Próxima alza de la PGU
Pero se espera que en este año sigan habiendo alzas para la PGU; específicamente, aumentará en dos ocasiones. En primer lugar, los pensionados de gracia o por leyes de reparación (Rettig, Valech o exonerados políticos) podrán solicitar el monto completo desde este mes de junio si tienen 75 años o más cumplidos al 30 de septiembre de 2026.Ir a la siguiente nota
Y el segundo aumento programado para este año será en septiembre, cuando podrán acceder al monto máximo ($250.275) las personas que tengan 75 años o más hasta el día 30 del mismo mes.
En cuanto al próximo año 2027, también se esperan tres alzas: la primera en febrero con el reajuste del IPC, la segunda en junio cuando los pensionados de gracia o por leyes de reparación (Rettig, Valech o exonerados políticos), puedan solicitar el aumento, siempre y cuando tengan 65 años o más, y la última en septiembre, cuando los mayores de 65 años reciban el monto máximo por la Reforma de Pensiones.
¿Cómo acceder a la PGU?
Para acceder a la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), entidad encargada de suministrar el beneficio:
- Tener 65 años o más de edad.
- No integrar el 10% más rico de la población total del país.
- Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile en estos dos casos:
- Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad.
- Un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de PGU.
- Contar con una pensión base menor a $1.048.200 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de PGU.