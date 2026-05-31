PGU: Esta será la próxima alza en sus montos

31 may. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) ha experimentado más de un cambio en el monto que entrega en este 2026, luego de la puesta en marcha de la Reforma de Pensiones y también gracias al aumento impulsado por el reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que, según los registros de entre enero y diciembre de 2025, fue de 3,45%.

De este modo, desde febrero la PGU entrega un total de $231.732 a sus beneficiarios, mientras que los mayores de 82 años están recibiendo mensualmente el monto máximo de $250.275 gracias a la Reforma de Pensiones.

Próxima alza de la PGU

Pero se espera que en este año sigan habiendo alzas para la PGU; específicamente, aumentará en dos ocasiones. En primer lugar, los pensionados de gracia o por leyes de reparación (Rettig, Valech o exonerados políticos) podrán solicitar el monto completo desde este mes de junio si tienen 75 años o más cumplidos al 30 de septiembre de 2026.

Y el segundo aumento programado para este año será en septiembre, cuando podrán acceder al monto máximo ($250.275) las personas que tengan 75 años o más hasta el día 30 del mismo mes.

En cuanto al próximo año 2027, también se esperan tres alzas: la primera en febrero con el reajuste del IPC, la segunda en junio cuando los pensionados de gracia o por leyes de reparación (Rettig, Valech o exonerados políticos), puedan solicitar el aumento, siempre y cuando tengan 65 años o más, y la última en septiembre, cuando los mayores de 65 años reciban el monto máximo por la Reforma de Pensiones.

¿Cómo acceder a la PGU?

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), entidad encargada de suministrar el beneficio:

Tener 65 años o más de edad.

No integrar el 10% más rico de la población total del país.

Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile en estos dos casos:

Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad.

Un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de PGU.

Contar con una pensión base menor a $1.048.200 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de PGU.

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