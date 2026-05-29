Cupón de Gas: ¿Se puede perder el derecho al aporte?

29 may. 2026 - 09:00 hrs.

Durante el mes de junio comenzará la entrega del Cupón de Gas Licuado, un pago único de $27.000 destinado a apoyar a los hogares chilenos en la compra de cilindros durante los meses de invierno y combatir así los días de bajas temperaturas.

Aunque este valioso beneficio no requiere una postulación previa, las familias seleccionadas tienen la obligación de realizar un trámite para acceder a los fondos. De lo contrario, pueden perder el monto asignado.

¿En qué caso pierdo el derecho a recibir el Cupón de Gas?

Aunque se asigna de manera automática, exige un proceso previo de habilitación. Si el beneficiario no activa el cupón antes del 30 de junio de 2026, perderá definitivamente su derecho a utilizar el aporte, según ChileAtiende.

Una vez que ya está activado, los fondos cuentan con una fecha de vencimiento. Si el saldo total o remanente no se utiliza antes del 30 de septiembre de 2026, el dinero caducará en el sistema y no podrá ser recuperado ni canjeado a futuro.

¿Qué se necesita para recibir el Cupón de Gas?

El beneficio está dirigido a 7,7 millones de hogares y no es necesario postular. La asignación se realiza automáticamente a las familias que cumplan con las siguientes condiciones al 16 de abril de 2026:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al 80% más vulnerable de la población.

El jefe o jefa de hogar debe ser mayor de 18 años.

Para poder hacer efectivo el canje, es obligatorio contar con una Cuenta RUT de BancoEstado activa.

¿Cómo se activa el Cupón de Gas?

Para asegurar la entrega del bono, se debe realizar el trámite de activación a través del sitio web oficial www.cupondegas.gob.cl, iniciando sesión con la Clave Única.

El día exacto en que el dinero estará disponible para comprar tu recarga dependerá directamente de la fecha en que se realice esta activación en la plataforma:

Si activas entre el 18 y el 29 de mayo: disponible desde el 17 de junio de 2026.

disponible desde el 17 de junio de 2026. Si activas entre el 30 de mayo y el 12 de junio: disponible desde el 2 de julio de 2026.

disponible desde el 2 de julio de 2026. Si activas entre el 13 y el 30 de junio: disponible desde el 21 de julio de 2026.

¿Cómo se usa el Cupón de Gas?

Este beneficio no se entrega como dinero en efectivo, sino que funciona como un vale canjeable solo en distribuidoras de gas autorizadas y adheridas al programa, bajo dos modalidades:

Modalidad digital: ingresando a la App BancoEstado o App RutPay, buscando la sección de beneficios y seleccionando “Canjear Cupón”. Allí se deberá digitar el RUT de la empresa distribuidora y el monto de la compra al recibir el pedido.

ingresando a la App BancoEstado o App RutPay, buscando la sección de beneficios y seleccionando “Canjear Cupón”. Allí se deberá digitar el RUT de la empresa distribuidora y el monto de la compra al recibir el pedido. Modalidad presencial: acudiendo con la cédula de identidad vigente a una sucursal de Caja Vecina para solicitar la impresión de un vale de canje físico. Este comprobante es válido por tres días y se entrega al repartidor.

Si el valor del cilindro es menor a los $27.000, el saldo sobrante se guarda en el sistema para ocuparse en una próxima recarga. Si el gas cuesta más que el cupón, el usuario solo debe pagar la diferencia restante utilizando su Cuenta RUT.

Todo sobre Cupón de Gas