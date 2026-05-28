Bono Base Familiar: ¿Quién tiene prioridad para cobrarlo?

28 may. 2026 - 08:00 hrs.

Para apoyar a los hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema, el Estado entrega el Bono Base Familiar. Este apoyo económico se otorga de manera mensual por un periodo de 24 meses desde su concesión.

Para acceder al beneficio no se requiere postulación, pues forma parte del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Su objetivo principal es garantizar que las familias más vulnerables puedan contar con mayores ingresos para su sustento.

¿Quién tiene prioridad en el cobro del Bono Base Familiar?

Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mindeso), la legislación establece un orden de prelación estricto para determinar a qué integrante de la familia se le realizará el pago del bono:

Prioridad 1: la madre de personas menores de 18 años, o de personas con certificación de invalidez, discapacidad mental, o que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

la madre de personas menores de 18 años, o de personas con certificación de invalidez, discapacidad mental, o que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF). Prioridad 2: la mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

la mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3: la mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

la mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa. Prioridad 4: si no hay mujeres que cumplan las prioridades anteriores, se pagará al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

si no hay mujeres que cumplan las prioridades anteriores, se pagará al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. Prioridad 5: si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años. De no existir una, se pagará a cualquier hombre mayor de edad.

si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años. De no existir una, se pagará a cualquier hombre mayor de edad. Prioridad 6: si ninguna de las opciones anteriores es aplicable, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.

¿Cuál es el monto del Bono Base Familiar?

El monto promedio estimado que se paga actualmente alcanza los $58.594 mensuales. Sin embargo, este no es un valor fijo, sino que varía mensualmente según la situación económica de cada familia.

El bono cubre el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita del hogar y el valor de la línea de pobreza extrema ($45.572). Además, se entrega en su totalidad durante los primeros 16 meses.

A contar del mes 17, el monto comenzará a decrecer un sexto (1/6) por mes, siempre y cuando la familia siga cumpliendo con los requisitos.

¿Qué se necesita para recibir el Bono Base Familiar?

El sistema activa el beneficio de forma automática al verificar (el día 15 de cada mes) el cumplimiento de dos requisitos clave:

Estar participando activamente del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Que el ingreso per cápita mensual del grupo familiar sea inferior a $45.572.

¿Cómo se paga el Bono Base Familiar?

La familia o persona participante tiene el derecho a elegir la modalidad en la que prefiere recibir y cobrar este aporte:

Depósito electrónico: el dinero se transfiere a la cuenta bancaria del cobrador designado por la familia o a una CuentaRUT.

el dinero se transfiere a la cuenta bancaria del cobrador designado por la familia o a una CuentaRUT. Pago presencial: el cobrador debe acudir con su cédula de identidad a la Caja de Compensación Los Héroes o a una sucursal de BancoEstado. Quienes elijan este método, tienen hasta seis meses para cobrar el dinero; si no lo hacen, se entenderá que renuncian al beneficio.

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