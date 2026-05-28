Pánico en estación de trenes de Suiza: hombre apuñala a tres personas tras gritar "Alá es grande"

28 may. 2026 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

Al grito de “Alá es grande”, un hombre armado comenzó a desplazarse por la estación de Winterthur, ubicada cerca de Zúrich, obligando a decenas de personas a correr en busca de refugio mientras el movimiento habitual del lugar se transformaba en minutos de confusión.

Segundos antes, la mañana parecía avanzar con normalidad en una estación de trenes de Suiza. Personas rumbo al trabajo, estudiantes y hasta un grupo de niños en edad preescolar transitaban por el lugar cuando una escena inesperada comenzó a sembrar el temor entre quienes estaban en los andenes.

Un hombre armado activó un amplio despliegue en el perímetro de la estación, mientras pasajeros escapaban del lugar. Según los antecedentes entregados por la policía, tres personas resultaron heridas tras el ataque y debieron ser trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

El momento de pánico en la estación

Un registro captó al presunto autor saliendo corriendo desde el vestíbulo de la estación mientras gritaba una frase en árabe conocida como “Alá es grande”. Testigos citados por la medios locales también afirmaron que el hombre portaba más de un cuchillo mientras avanzaba por el sector de los andenes.

En las imágenes difundidas, personas aparecen corriendo del lugar y gritando, intentando alejarse mientras el hombre se desplazaba por la estación. Entre quienes escapaban había trabajadores, estudiantes y niños que se encontraban en el lugar al momento del ataque.

Qué se sabe del presunto autor

La policía informó que el presunto autor ya fue detenido. Se trata de un ciudadano suizo de 31 años, quien permanece bajo custodia.

Hasta ahora no se han dado a conocer posibles motivaciones del ataque ni si el detenido mantiene antecedentes. Según lo comunicado por las autoridades, lo único confirmado es que el hombre gritó una consigna en árabe al momento de comenzar el ataque.

La investigación continúa en desarrollo mientras la policía mantiene diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos en esta estación ferroviaria de Winterthur, ciudad ubicada cerca de Zúrich y frecuentada diariamente por personas que se trasladan hacia ese centro urbano por motivos de trabajo.