Italia incauta bienes de un difunto jefe de la mafia por más de 200 millones de dólares

28 may. 2026 - 04:48 hrs.

¿Qué pasó?

Italia anunció este jueves el decomiso de bienes por un valor de más de 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares) pertenecientes al ya fallecido jefe mafioso Matteo Messina Denaro, en una operación en varios territorios fuera del país.

En un comunicado, la policía anunció que los bienes habían sido acumulados desde la década de 1980 "en interés de Matteo Messina Denaro", quien fue capturado en 2023 tras 30 años fugado y murió en prisión ese mismo año.

La incautación de bienes

La policía señaló que la incautación de bienes tiene lugar en Andorra, Islas Caimán, Gibraltar, Líbano, Luxemburgo, Mónaco, España y Suiza, además de Italia, y que tres personas habían sido detenidas en el marco de la investigación.

Messina Denaro fue uno de los jefes más despiadados de Cosa Nostra, una organización criminal siciliana retratado en las películas del ciclo El Padrino.

Fue condenado por su implicación en el asesinato de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992 y en atentados con bomba en Roma, Florencia y Milán en 1993.

Una de sus seis cadenas perpetuas fue por el secuestro y posterior asesinato del hijo de 12 años de un testigo en el caso Falcone.

La desaparición de Messina Denaro

Messina Denaro desapareció en el verano boreal de 1993 y pasó los siguientes 30 años prófugo mientras el Estado italiano intensificaba la represión contra la mafia siciliana.

En todo ese tiempo siguió siendo el primer nombre en la lista de los más buscados de Italia y se convirtió en una figura legendaria.

Su decisión de buscar tratamiento para el cáncer condujo a su captura. Fue detenido el 16 de enero de 2023, cuando acudió a una clínica de salud en Palermo.

Se descubrió que se había estado alojando cerca de su ciudad natal de Castelvetrano, en el oeste de Sicilia.

Su arresto pudo haber supuesto cierto alivio para sus víctimas, pero el jefe mafioso mantuvo siempre el silencio.

Negó ser miembro de la Cosa Nostra

Tras su detención, Messina Denaro fue entrevistado bajo custodia y llegó a negar haber sido miembro de la Cosa Nostra.

Fue encarcelado en un centro penitenciario en la ciudad de L'Aquila, donde continuó el tratamiento contra el cáncer, pero fue trasladado al hospital en agosto de ese mismo año, bajo fuertes medidas de seguridad.

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