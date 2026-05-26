Adopciones irregulares a Suecia alcanzan a 151 causas: Solo una tiene sobreseimiento definitivo

26 may. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, se reunió con representantes de la Cancillería para abordar las causas por adopciones irregulares de ciudadanos chilenos por familias de Suecia.

A la reunión con el ministro asistieron el jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Kipreos Palau, y el embajador Rodrigo Olsen, con el fin de analizar el avance de los procesos judiciales.

El encuentro realizado en el despacho del ministro Aguilar tuvo como objetivo informar del avance de las 151 causas relacionadas con niños y niñas adoptados por familias suecas.

Se informó que el estado procesal corresponde a 51 causas en tramitación, 84 con sobreseimiento temporal a la espera de nuevos antecedentes para continuar con su investigación, 8 en revisión, 7 acumuladas a otras causas y solo una con sobreseimiento definitivo.

De estas causas, 110 se iniciaron a requerimiento de las personas adoptadas, 27 por la familia de origen, 11 de oficio por el tribunal y 3 a solicitud de terceros.