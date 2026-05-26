Madre pidió sacar a su hija del vehículo durante un robo pero delincuentes escaparon con la bebé de 4 meses

26 may. 2026 - 07:13 hrs.

¿Qué pasó?

Si ya sufrir el robo de tu vehículo puede ser un momento de mucho miedo, el temor es mucho peor cuando tu hijo con apenas unos meses de vida está en el interior. Eso le pasó a una madre que fue víctima de un portonazo en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

La mujer no opuso resistencia. Le pidió a los delincuentes que la dejaran sacar a su bebé antes de llevarse la camioneta, pero ignoraron sus ruegos y escaparon en el vehículo con su pequeña hija.

El momento en que la madre intentó sacar a su hija

En la noche del pasado lunes, la madre de esta pequeña bebé estaba abordando el vehículo junto con un acompañante cuando cuatro individuos bajaron de un segundo automóvil y se les acercaron. En medio de la intimidación, la mujer bajó de la camioneta e intentó ir a la parte trasera para sacar a la bebé, de apenas cuatro meses.

Mientras trataba alcanzar a su hija, pidió a los delincuentes que le permitieran retirarla antes de irse. Sin embargo, no hubo tiempo. Entre la tensión del momento y el movimiento de quienes participaban en el robo, los sujetos escaparon con la bebé todavía en el interior.

Los vecinos del sector comenzaron a darse cuenta de lo que ocurría y algunos intentaron seguir a los responsables, pero no lograron alcanzarlos. La madre, desesperada, salió detrás de ellos mientras la camioneta avanzaba con la menor en su interior.

El teniente Fernando Miño, de la prefectura Santiago Cordillera, relató que “una familia, la madre y una menor fueron abordadas por cuatro sujetos, mientras se encontraban en el interior de su vehículo, los cuales premunidos de armas de fuego la intimidaron, retirándola de su vehículo”. En el mismo relato, agregó que “a su vez la abuela de la menor opuso resistencia a este robo, y robaron el vehículo con la bebé adentro”.

El vehículo fue hallado a pocos metros

El recorrido terminó a corta distancia. El sistema de cortacorriente del vehículo se activó y la camioneta quedó detenida en avenida Camilo Henríquez, a cerca de 500 metros del lugar donde ocurrió el robo, justo frente a un local comercial de comida.

En ese lugar, vecinos comenzaron a acercarse y se percataron de que en el interior seguía la bebé. La pequeña mantenía consigo su libreta de identificación, mientras quienes estaban en el sector comprendían lo que acababa de ocurrir. Los delincuentes escaparon en el segundo automóvil en el que se movilizaban, dejando abandonado el vehículo.

Vecinos hablan de un posible “tour delictual”

La bebé no sufrió daños y finalmente pudo reencontrarse con su familia tras la recuperación del automóvil.

En tanto, vecinos del sector comentaban que el grupo habría intentado cometer otros robos en la comuna durante las horas previas. Según relataron, las características de los involucrados coincidirían con un grupo de sujetos que habría intentado abordar a otra residente del sector, quien logró escapar.

De acuerdo con el relato de las víctimas, los cuatro individuos portaban armas de fuego, aunque hasta el momento no se ha informado del hallazgo de evidencia asociada a disparos en el lugar.