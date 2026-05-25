Tienda de muebles de Santiago anuncia su cierre definitivo: Ofrece descuentos de hasta un 80%
¿Qué pasó?
Una reconocida tienda de muebles anunció su cierre definitivo, razón por la que está liquidando sus productos con hasta un 80% de descuento.
Se trata de Asimetrika, local que vende sillones, sillas, sofás, mesas, comedores y otros tipos de accesorios para el hogar.
"Estamos liquidando todo el stock"
A través de su cuenta de Instagram, la marca expresó: "Todo tiene un final, y el nuestro ha llegado. Estamos cerrando definitivamente nuestra tienda y queremos que tú seas quien se lleve las últimas piezas de nuestras colecciones a precios de liquidación absoluta".Ir a la siguiente nota
"Es tu última oportunidad para quedarte con ese diseño que tanto te gustó, ahora por una fracción de su valor original. Estamos liquidando todo el stock y las unidades son extremadamente limitadas; lo que se vende, no vuelve", se agregó.
La tienda está ubicada en Til Til 2640, comuna de Macul, en la Región Metropolitana, con horario de atención desde las 09:00 hasta las 18:00 horas de lunes a viernes, mientras que el sábado el horario es desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.
Si no puedes ir, Asimetrika informó que a través de su sitio web (clic acá para acceder) se pueden ver todos los productos a rematar y sus respectivos precios, por lo que comprar online también es una opción, con el pedido directo hasta el hogar.
"No dejes pasar la oportunidad de llevarte calidad prémium a costo de liquidación. ¡Gracias por haber sido parte de nuestra historia!", concluyó la firma.
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