¿Por qué una reconocida aerolínea cierra sus operaciones? Anunció la cancelación de todos sus vuelos

02 may. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la aerolínea de bajo costo estadounidense Spirit Airlines anunció un "cierre ordenado de sus operaciones" luego de no poder concretar un rescate financiero por parte del gobierno de Donald Trump. Con esto, la compañía —que atendía varios destinos en Latinoamérica— canceló "con efecto inmediato" todos sus vuelos.

¿Por qué Spirit Airlines tuvo que cerrar sus operaciones?

Según reportó la agencia de noticias AFP, la línea aérea que conectaba Estados Unidos, especialmente Florida, con más de 20 destinos en América Latina y el Caribe, enfrentaba graves problemas financieros, que la obligaron a declararse en quiebra dos veces el año pasado.

Ante esto, el mismísimo Donald Trump expresó su interés en ofrecer una ayuda económica para rescatar la empresa y así proteger a sus cerca de 11.000 empleados, pero la coyuntura política e internacional cambió estos planes.

El presidente y director ejecutivo de Spirit Aviation Holdings, Dave Davis, explicó que en marzo habían alcanzado un acuerdo con los acreedores para un plan de reestructuración que les "hubiera permitido resurgir como un negocio de futuro".

AFP

Sin embargo, el vertiginoso aumento de precios del combustible desde el estallido de la guerra en Oriente Medio "nos ha dejado sin otra alternativa que llevar a cabo un cierre gradual de la empresa", dijo en el comunicado que compartió la compañía.

"Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene y no podía obtener. Esto es tremendamente decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros deseaba", agregó.

Spirit Airlines anunció su "cierre ordenado"

Debido a esta situación, este sábado la aerolínea anunció en el mismo documento que "con pesar que la compañía inició el cierre ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato".

"Todos los vuelos de Spirit fueron cancelados, y los pasajeros de Spirit no deben acudir al aeropuerto", afirma en ese texto.

La web de la empresa muestra un mensaje en el que se informa que "el servicio de atención al cliente ya no está disponible". La aerolínea afirmó que tramitará los reembolsos de los vuelos ya adquiridos.

Esta empresa, conocida por sus llamativos aviones amarillos, y que empezó a ofrecer vuelos en 1992, se erigió en su mejor momento como un duro competidor de las aerolíneas consagradas gracias a su modelo de bajo costo; sin embargo, la historia llegó a su fin tras 34 años surcando los cielos.

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