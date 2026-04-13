Piden la quiebra de reconocida cadena de gimnasios: Deben millones en cotizaciones e impuestos

13 abr. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco de Crédito e Inversiones (BCI) presentó una solicitud de quiebra contra la cadena de gimnasios Energy Fitness Club, acusando incumplimientos en el acuerdo de reorganización judicial que la empresa mantenía vigente para evitar su cierre.

Según expuso la entidad financiera, la compañía no habría cumplido con compromisos clave establecidos en dicho acuerdo, aprobado originalmente en junio de 2025 y modificado en enero de 2026. Entre ellos, figura el incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales, además de impuestos e intereses vencidos.

En ese contexto, el banco solicitó al 9º Juzgado Civil de Santiago que se dicte la liquidación de la empresa, aunque también manifestó su disposición a evaluar "nuevas propuestas de pago de Energy que den viabilidad a la empresa”.

Incumplimientos y deudas millonarias

Uno de los principales puntos de la demanda apunta al no pago total de cotizaciones previsionales. De acuerdo con BCI, la empresa solo habría abonado $52 millones de un total de $240 millones correspondientes a febrero de 2026.

A esto se suma una deuda por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de un convenio pendiente con la Tesorería General de la República por más de $1.363 millones. Estas obligaciones forman parte de los compromisos que la empresa debía cumplir en el marco de su reorganización.

Además, el banco también acusó el no pago de intereses comprometidos con los acreedores, cuyo plazo había sido extendido hasta el 30 de marzo de 2026. Según el escrito, la empresa no realizó dichos pagos ni de manera total ni parcial y tampoco se acordó una nueva prórroga.

Una crisis que se arrastra desde 2019

Entre las causas que Energy Fitness Club ha señalado para explicar su situación financiera, se encuentra el impacto del estallido social en sus operaciones, lo que fue agravado por la posterior pandemia por Covid-19. Ambas situaciones de contingencia se sumaron a un proceso de expansión previo en el que la compañía adquirió una deuda superior a los $12 mil millones.

Además, el alza de la inflación que en 2022 alcanzó un 12,8% golpeó fuertemente a la industria del fitness, caracterizada por altos costos fijos como remuneraciones y arriendos, que pueden representar entre el 60% y el 70% de sus movimientos, según explicó anteriormente el CEO de Energy a Pulso.

La empresa inició su proceso de reorganización judicial en diciembre de 2024, con el objetivo de evitar la quiebra, tras acumular deudas que superaban los $10 mil millones.

El plan que buscaba evitar la quiebra

En junio de 2025, la cadena logró que el 95% de sus acreedores aprobara un plan de reorganización, una oportunidad para estabilizar su situación financiera y continuar operando.

En ese entonces, la empresa destacó que iniciaba una nueva etapa enfocada en la reinversión y mejora de sus servicios e instalaciones. Sin embargo, los recientes incumplimientos denunciados por BCI reabren el riesgo de liquidación en medio de las acciones judiciales en curso.

Actualmente, el proceso de reorganización es supervisado por el veedor concursal Enrique Ortiz D’Amico, cuyo rol es facilitar acuerdos entre la empresa deudora y sus acreedores para lograr definir el futuro de la compañía.

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