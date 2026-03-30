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Adeudaba más de $55 mil millones: Quiebra importante exportadora nacional de frutas y verduras

¿Qué pasó?

El 1.° Juzgado Civil de Santiago decretó la quiebra de una de las exportadoras de frutas y verduras más importantes del país, esto luego de que adeudara montos que sumaban en total $55 mil millones, aproximadamente.

El hecho se produjo luego de que la compañía exportadora Santa Cruz intentara un segundo proceso de reorganización en menos de un año, pero fracasó rotundamente, lo que provocó que los acreedores solicitaran la liquidación forzosa por el no cumplimiento de la reorganización.

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La decisión judicial de la quiebra

En detalle, desde el 1.° Juzgado Civil de Santiago decretaron la quiebra el pasado 18 de marzo y fijaron el 30 de abril una audiencia para finalizar con el proceso de derecho a voto y la junta constitutiva de acreedores.

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Desde la quincena de marzo que se ordenó incautar todos los bienes de Exportadora Santa Cruz, tanto sus libros como los documentos, y se prohibió que la compañía realice pagos o entregue mercancías al deudor.

La exportadora Santa Cruz llevaba más de 35 años exportando paltas, kiwis, limones, clementinas, naranjas, mandarinas y arándanos a diferentes países, destacándose principalmente en la exportación de paltas hacia Estados Unidos.

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