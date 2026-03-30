Querida transformista nacional sufrió un ACV: Permanece hospitalizada hace más de una semana

30 mar. 2026 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana, una reconocida y querida transformista nacional comunicó en sus redes sociales que se encuentra hospitalizada hace más de una semana luego de sufrir un accidente cerebrovascular.

Las dudas sobre su poca presencia en el mundo del espectáculo comenzaron luego de que no se mostrara en redes sociales hace algún tiempo y tampoco se le veía en el bar en el que suele trabajar durante el mes.

"Tengo dificultades para mover el lado izquierdo de mi cuerpo"

Fue a través de su cuenta de Instagram que informó a sus seguidores sobre el delicado estado de salud que atraviesa, donde incluso solicitó una cadena de oración para su pronta recuperación.

"Me veo en la obligación, por el cariño y el respeto que le tengo a mi público, de contar mi versión", comenzó escribiendo Janin Day, tanto en una publicación como en sus historias. "Hace más de una semana sufrí un accidente cerebrovascular y estoy hospitalizado", aseveró.

Además, transparentó que parte de su cuerpo no responde bien: "Hasta este momento, tengo dificultades para mover el lado izquierdo de mi cuerpo. Gracias a Dios, el habla y mi cabeza están bien, dentro de todo".

"Si pueden organizar una cadena de oración por mi salud, se lo agradecería enormemente", cerró diciendo la transformista. La publicación tiene más de mil comentarios de sus cercanos y seguidores que le desean una pronta recuperación.

Mira la publicación de Janin Day: