¿Fin del amor? La publicación de Millaray Viera que encendió la alarma por un posible quiebre amoroso con su pareja

30 mar. 2026 - 08:45 hrs.

El rumor farandulero se tornó esta semana en Millaray Viera: la querida presentadora de televisión ha sido el objetivo de programas de espectáculos que aseguran que habría terminado su relación amorosa.

Según los periodistas Patricio Sotomayor y Hugo Valencia, esto habría ocurrido hace algunos meses, y la teoría ha seguido tomando fuerza por una misteriosa publicación que hizo el rostro en sus redes sociales.

La misteriosa publicación de Millaray Viera

Sumado a los rumores de la farándula, esta vez fue la animadora de televisión quien compartió una historia a través de su cuenta de Instagram, y que podría hacer alusión directa a su situación amorosa actual.

En la publicación, subió una canción del legendario Paul McCartney titulada "Days We Left Behind", "Días que dejamos atrás" en español, una melodía que habla sobre los cambios en la vida y que nada permanece para siempre.

Según Hugo Valencia, el término de la relación se habría dado en buenos términos, pero se debería a las diferencias entre la agenda del empresario y la animadora por los viajes de ambos, por lo que debieron mantener una relación a distancia por varios meses.

Mira la historia de Millaray: