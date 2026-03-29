Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias

29 mar. 2026 - 15:10 hrs.

Este domingo se dio a conocer la muerte del famoso e histórico lector de noticias de la televisión chilena Eduardo Cruz-Johnson. El periodista tenía 68 años.



La trayectoria de Eduardo Cruz-Johnson

Durante más de dos décadas, Cruz-Johnson formó parte del Departamento de Prensa de TVN, consolidándose como uno de los rostros más emblemáticos de 24 Horas. Su presencia frente a las cámaras marcó a generaciones de televidentes y lo posicionó como una figura clave en la historia informativa del país.

Su estilo sobrio y profesional lo convirtió en un referente del periodismo televisivo, siendo recordado como parte del patrimonio cultural y mediático de Chile. Además de su rol en prensa, también participó en distintos espacios vinculados al espectáculo nacional.

En sus últimos años, Cruz-Johnson había compartido públicamente las complicaciones de salud que enfrentaba. En ese contexto, relató que padecía diabetes y que, tras un accidente ocurrido en 2024, debió someterse a una intervención quirúrgica en su clavícula, además de enfrentar una infección en uno de sus pies.

La noticia de su fallecimiento generó diversas reacciones, marcando el cierre de una trayectoria que dejó huella en la televisión chilena y en la memoria de quienes lo siguieron a lo largo de los años.

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