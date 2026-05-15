Cortes de luz de hasta ocho horas: Estas son las 11 comunas de la RM afectadas este viernes 15 de mayo

15 may. 2026 - 01:35 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este viernes 15 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de once comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

La granja

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

San Miguel

Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

San Joaquín

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Cerillos

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Quilicura

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Recoleta

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Huechuraba

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Peñalolén

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Las Condes

Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas

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