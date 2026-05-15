Cortes de luz de hasta ocho horas: Estas son las 11 comunas de la RM afectadas este viernes 15 de mayo
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este viernes 15 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de once comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
La granja
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
San Miguel
Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas
San Joaquín
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Cerillos
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Quilicura
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Recoleta
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Huechuraba
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Peñalolén
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Las Condes
Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas
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