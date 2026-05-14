Cortes de luz de hasta seis horas: Estas son las 10 comunas de la RM afectadas este jueves 14 de mayo
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este jueves 14 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de diez comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Maipú
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Independencia
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Conchalí
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Quilicura
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Ñuñoa
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
La Reina
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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