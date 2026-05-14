Cortes de luz de hasta seis horas: Estas son las 10 comunas de la RM afectadas este jueves 14 de mayo

14 may. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este jueves 14 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de diez comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Maipú

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Independencia

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Conchalí

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Quilicura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Ñuñoa

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

La Reina

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

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