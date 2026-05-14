Temblor se registra en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro

14 may. 2026 - 01:08 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves 14 de mayo, a las 01:01 horas, un temblor de magnitud 3,8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 23 km al norte de Los Vilos, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 35 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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