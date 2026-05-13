Temblor se registra en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La noche de este miércoles 13 de mayo, a las 22:46 horas, un temblor de magnitud 5,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 80 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 225 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.