Carolina Tohá: "Este Gobierno no parecía refundacional y lo está siendo, Boric parecía refundacional y no lo fue"

13 may. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

En el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita, Carolina Tohá conversó acerca del lanzamiento de su libro “La política se metió conmigo” y analizó el desempeño de los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast.

La exministra del Interior se refirió a las dinámicas de las campañas donde se llama a refundar el Estado, “en las campañas se ganan votos mostrando todo lo que se hizo antes como si hubiera sido una porquería sin ningún valor” expresó.

"Este Gobierno no parecía refundacional y lo está siendo, Boric parecía refundacional y no lo fue", aseguró Tohá.

Tohá marcó las diferencias entre el Gobierno actual y el anterior en el discurso de cada uno al llegar a La Moneda, donde explicó que Boric buscaba una transformación muy estructural, a diferencia de José Antonio Kast quién “llegó con una oferta pragmática de emergencia, de atender dos problemas de manera muy directa sin mucho proyecto ideológico”.

A lo largo de la entrevista hizo un análisis del cambio de dirección que ha tomado el Gobierno, “cada vez más muestra unas cartas que dan cuenta de la ideología que es la que siempre ha acompañado al Presidente Kast (...) Una ideología profundamente conservadora también con una mirada de un tipo de liberalismo que ya en el mundo no se estila”.

La exministra comentó que el Gobierno no sigue la línea de lo que se ha trabajado en años anteriores, donde se trabajaba en un balance entre el crecimiento y las políticas públicas. “Ahora estamos en un Gobierno que más que creer en un balance, cree que lo primero y lo segundo, es un estorbo”.

Reapertura de investigación de José Toha

La Corte de Apelaciones de Santiago reabrió este martes la investigación por la muerte de José Tohá, exministro del Interior y de Defensa del Gobierno de Salvador Allende, en 1974.

“Para nosotros es muy importante, porque cuando esta investigación empezó era una investigación por la muerte de mi padre, al poco andar se transformó en una investigación por el homicidio de mi padre” afirmó.