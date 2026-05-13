Neme perdió la paciencia con Diputado Olivares: "Me parece una indecencia..."

13 may. 2026 - 13:05 hrs.

El periodista José Antonio Neme lanzó duras críticas en contra del diputado Javier Olivares durante la emisión de Mucho Gusto, luego de sus declaraciones sobre el Ministerio Público tras la liberación de los presuntos agresores que lo habrían atacado en Olmué.

El comunicador cuestionó el relato del parlamentario y apuntó directamente a una posible inconsistencia en su versión de los hechos, elevando el tono del debate en pantalla.

Neme cuestiona duramente al diputado Olivares

En medio de la conversación en el estudio del matinal, Neme recordó al diputado que también existen problemáticas dentro del Congreso, en alusión a sus críticas al sistema judicial.

“No le digo nada mejor sobre los delincuentes en el Parlamento, porque ahí también hay hartos delincuentes y también el Poder Judicial ha tenido problemas tal como el Legislativo... así que cómo andamos por casa, señor Olivares”, lanzó el periodista en pantalla.

Luego agregó: “A veces calladito más bonito”, reforzando su cuestionamiento hacia las declaraciones del legislador.

“Han hecho todos el soberano ridículo”

La discusión subió de tono después de que en el programa se diera a conocer la versión del presidente del club deportivo donde habrían ocurrido los hechos, quien desmintió que se tratara de una agresión con motivación política.

Ante esto, Neme sostuvo que, si la versión del diputado no se ajusta a lo ocurrido, la situación sería especialmente grave.

“Si el diputado planteó esto desde la perspectiva de la violencia política, lo que llevó incluso al Presidente de la República a pronunciarse, y no es así, el diputado Olivares está dejando al gobierno en una completa vergüenza. Han hecho todos el soberano ridículo”, afirmó.

Críticas al rol del parlamentario

El periodista también cuestionó el impacto que tuvieron las declaraciones del diputado en el debate público y en autoridades del país.

“Si el relato no se ajusta a lo que el diputado dice que pasó y efectivamente las cosas fueron como dice el club, el diputado no tiene ni un mínimo de criterio para estar sentado en el Parlamento”, sostuvo.

Finalmente, cerró con una dura reflexión sobre el caso: “¿Cómo se te puede ocurrir empujar el debate público a la violencia política, inducir a un tuit del Presidente, empujar a la vocera a defenderlo y criticar al Ministerio Público? Estás articulando una mentira barata, si es que es así. No lo sé, lo digo en condicional, pero me parece de una indecencia brutal”, concluyó Neme.

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