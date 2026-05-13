Muere actor Donald Gibb a los 71 años: Destacó en "La venganza de los nerds"

13 may. 2026 - 10:18 hrs.

El actor Donald Gibb murió a los 71 años, según informó el medio estadounidense TMZ, el intérprete, recordado por dar vida al icónico personaje “Ogro” en "La Venganza de los Nerds", falleció en su casa en Texas.

De acuerdo a lo revelado por su hijo Travis, el deceso habría sido durante la noche del martes en su hogar en Texas, Estados Unidos, acompañado por su familia. Según detallaron, el actor atravesaba diversos problemas de salud desde hace un tiempo, por lo que su muerte no habría sido repentina.

“Donald amaba al Señor y a su familia, amigos y fans con todo su corazón”, expresó su familia, quienes además solicitaron privacidad durante este difícil momento.

El recordado “Ogro” de “La venganza de los nerds”

Donald Gibb se convirtió en una figura de culto durante los años 80 gracias a su participación en la franquicia Revenge of the Nerds, conocida en Latinoamérica como “La venganza de los nerds”.

En la película interpretó a “Ogro”, un intimidante pero carismático integrante de fraternidad que terminó convirtiéndose en uno de los personajes más recordados de la saga.

Su gran estatura y presencia física lo llevaron a especializarse en papeles de hombres duros tanto en cine como en televisión.

Su exitoso paso por Hollywood

Además de su trabajo en “La venganza de los nerds”, Gibb desarrolló una extensa carrera en Hollywood participando en producciones como Bloodsport, U.S. Marshals y Hancock.

Pese a interpretar frecuentemente personajes rudos o intimidantes, compañeros y cercanos destacaban su personalidad amable y cercana fuera de pantalla.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre fanáticos de las películas ochenteras y seguidores de su carrera, quienes recordaron el legado que dejó en el cine de culto estadounidense.

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