Alexis Sánchez sorprende con su viña "AlmaSoul": Mostró la vendimia y su nueva faceta fuera del fútbol

12 may. 2026 - 13:34 hrs.

El delantero del Sevilla FC y goleador histórico de la Selección Chilena, Alexis Sánchez, compartió recientemente imágenes de su faceta como empresario vitivinícola, mostrando parte del trabajo en su viña “AlmaSoul” durante la vendimia 2026.

A través de sus redes sociales, el futbolista publicó una serie de historias donde se aprecia el proceso de cosecha de la uva, además de registros junto a trabajadores que forman parte del día a día de la empresa.

La vendimia corresponde a la recolección o cosecha de la uva destinada a la producción de vino, proceso que se realiza cuando el fruto alcanza su punto óptimo de maduración.

El proyecto “AlmaSoul”

En ese contexto, las imágenes difundidas por Sánchez dan cuenta de esta etapa clave dentro de la producción vitivinícola, mostrando el trabajo en terreno en su proyecto.

El atacante chileno desarrolla esta iniciativa en la comuna de Vichuquén, donde impulsa un ambicioso proyecto vitivinícola bautizado como “AlmaSoul”.

La viña forma parte de una estrategia más amplia del jugador, quien ha concretado diversas inversiones fuera del fútbol profesional.

La incursión en el rubro del vino se suma a otros negocios que “El Niño Maravilla” ha desarrollado en países como Italia, Argentina y Chile.

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