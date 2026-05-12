Confirmado: hallan enorme rubí de 5 libras y 11.000 quilates en un país asiático devastado por la guerra

12 may. 2026 - 14:15 hrs.

Un enorme rubí de cinco libras y aproximadamente 11.000 quilates fue hallado recientemente en Myanmar, un país asiático marcado por años de conflicto armado y tensiones políticas.

El descubrimiento ocurrió cerca de la ciudad de Mogok, una zona reconocida mundialmente por su riqueza minera y considerada el corazón de la industria de piedras preciosas del país, reseña New York Post.

De acuerdo con medios estatales birmanos, la piedra fue encontrada poco después de las celebraciones del Año Nuevo tradicional en abril y posteriormente presentada ante el líder militar Min Aung Hlaing en la capital Naypyidaw.

Expertos locales aseguran que se trata del segundo rubí más grande descubierto en Myanmar, solo superado por una gema de 21.450 quilates encontrada en 1996; no obstante, el nuevo hallazgo tiene un tamaño menor que el récord histórico, especialistas destacan que podría poseer un valor superior gracias a la calidad excepcional de la piedra.

AP

¿Cuáles son las características de este enorme rubí?

Entre sus características sobresalen un intenso color rojo, un alto nivel de transparencia y una superficie brillante que refleja la luz con gran intensidad, aspectos muy apreciados en el mercado internacional de joyería.

Myanmar es considerado uno de los principales productores de rubíes del mundo y se estima que de allí proviene hasta el 90% de estas piedras preciosas comercializadas globalmente.

La región de Mogok ha sido durante décadas una fuente clave de ingresos para la economía nacional debido a la explotación minera; sin embargo, la industria de gemas del país también ha generado fuertes críticas internacionales, ya que organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que el comercio de piedras preciosas ayuda a financiar al gobierno militar instaurado tras el golpe de Estado de 2021.

Además, distintos grupos armados que operan en zonas mineras utilizan esta actividad para sostenerse en medio del conflicto interno que continúa afectando a Myanmar.

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