Pieza de arte hecha a medida: Cristiano Ronaldo acaba de comprar uno de los 20 Mercedes descapotables más exclusivos del mundo

12 may. 2026 - 09:05 hrs.

El famoso futbolista Cristiano Ronaldo adquirió hace poco un Mercedes-AMG G63 Cabriolet, el exclusivo vehículo todoterreno que amplía su lujosa colección de autos. Se trata de un modelo modificado a su gusto y valorado en 1,3 millones de dólares.

Con esta compra, el exitoso atleta ahora posee una de las 20 ediciones limitadas a nivel mundial, una señal de su vida llena de lujos en Arabia Saudita. Refined Marques, la empresa a cargo de los cambios, quitó el techo rígido original e incorporó una capota de lona fina.

¿Cómo es el nuevo automóvil de Cristiano Ronaldo?

El ambicioso proyecto nació cuando el hijo del CEO de Refined Marques preguntó si una Brabus G700 podía llevar un techo plegable. La inusual consulta detonó un desarrollo técnico de 18 meses, donde ingenieros de Fórmula 1 y superdeportivos diseñaron la transformación para este vehículo de lujo, según Universo Motor.

Los expertos instalaron puertas traseras de apertura inversa con refuerzos específicos en la carrocería para mantener la rigidez estructural y un sistema de sellado de alta precisión. Su sistema descapotable pliega la cubierta en segundos, al liberar pestillos, pisar el freno y pulsar un botón, incluso en movimiento.

Foto: Instagram @carsbyfico

La potente máquina conserva el poderoso motor V8 biturbo original de 577 caballos de fuerza bruta. Posee una caja automática de nueve velocidades que transfiere todo este inmenso empuje hacia la tracción total del lujoso automóvil, sin sacrificar el asombroso rendimiento mecánico sobre el caliente asfalto de la ciudad.

El diseño exterior luce una combinación de pintura amarilla y azul, en honor a los colores del Al-Nassr, el equipo saudí en el que juega Ronaldo hoy. Los diseñadores también añadieron placas personalizadas con las siglas “CR7” del deportista en los umbrales de acceso.

Foto: Instagram @starpeopleworld

Los asientos cuentan con revestimiento en cuero Nappa, mientras que el resto del interior posee detalles en fibra de carbono, pantallas de última generación MBUX y sistema de sonido Burmester.

Esta invaluable pieza reafirma el ostentoso estilo de vida del jugador portugués, quien posee una colección de autos valorada en 25 millones de dólares. Así, su nuevo y espectacular vehículo trasciende su función básica de transporte y se convierte en una declaración de identidad visual y símbolo de absoluto poder, reseñó Luxury Launches.

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