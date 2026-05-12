Dueños de Ferrero Rocher invertirán US$94 millones en Chile y construirán nueva planta en el sur: Esta será su ubicación

12 may. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

Los dueños de Ferrero Rocher, Nutella y Kinder Bueno anunciaron una nueva millonaria inversión en Chile que contempla la construcción de una tercera planta procesadora de avellanas europeas en el país.

La compañía italiana Ferrero, a través de su filial AgriChile, confirmó una inversión por 80 millones de euros —equivalentes a cerca de US$94 millones— para fortalecer su operación local, consolidando a Chile como uno de sus principales centros de abastecimiento a nivel mundial.

¿Dónde estará la nueva planta de Ferrero?

La nueva instalación estará ubicada en la comuna de Cunco, en la Región de La Araucanía, zona que la empresa identifica como uno de los polos con mayor crecimiento para el cultivo del avellano europeo.

Según detallaron ejecutivos de la firma, cerca de la mitad de la inversión total se destinará a la construcción de esta planta de pelado, proyecto que se suma a las instalaciones que Ferrero ya opera en Maule y Ñuble.

“La Araucanía es una zona donde el avellano está en auge y, sumado a las plantaciones de Los Ríos y Los Lagos, se justifica la construcción de una planta de pelado”, explicó el gerente general de AgriChile, Camillo Scocco.

Chile se consolida como potencia mundial de avellanas

A más de 35 años de la llegada de Ferrero al país, Chile se transformó en el segundo mayor productor y exportador de avellanas del mundo, además de convertirse en uno de los cuatro principales proveedores globales de la empresa italiana.

Actualmente, la superficie plantada supera las 60 mil hectáreas y la industria local alcanza rendimientos que incluso superan a países históricos del rubro, como Turquía e Italia.

De hecho, desde puertos chilenos Ferrero exporta cerca de US$600 millones anuales en avellanas destinadas a productos como Nutella, Ferrero Rocher y Kinder Bueno.

Inversión busca finalizar obras en 2027

La empresa aseguró que ya inició los trámites municipales para concretar el proyecto y espera terminar la construcción hacia fines de 2027.

Además de la nueva planta, la inversión considera mejoras en las fábricas de Maule y Ñuble, junto con ampliaciones logísticas y de procesamiento.

Desde su llegada a Chile en la década de los 90, Ferrero ya acumula inversiones por más de US$330 millones en el desarrollo de la industria local, incluyendo más de 5 mil hectáreas propias y apoyo técnico a cientos de productores nacionales.

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