Grupo alemán pone en venta emblemático edificio en el sector oriente de Santiago ligado al complejo W Hotel

11 may. 2026 - 08:27 hrs.

¿Qué pasó?

El grupo alemán Deka Immobilien puso en venta uno de los activos inmobiliarios más emblemáticos del sector El Golf, en la comuna de Las Condes: el edificio de oficinas y la placa comercial del complejo Isidora 3000, desarrollo que forma parte del entorno del Hotel W Santiago.

La operación excluye al hotel y a las unidades residenciales del proyecto, e incluye específicamente la placa comercial, las oficinas y los estacionamientos del complejo ubicado en avenida Isidora Goyenechea.

Características del inmueble

Según informó Diario Financiero, el proceso considera un activo de 29 pisos sobre nivel y 10 subterráneos. En total, la propiedad suma más de 21 mil metros cuadrados arrendables, distribuidos entre oficinas, retail y bodegas.

Del total, cerca de 12 mil m² corresponden a oficinas, mientras que otros 7.650 m² están destinados a comercio. Además, contempla 594 estacionamientos.

El edificio es considerado uno de los activos más reconocibles del barrio financiero El Golf, sector que durante los últimos años ha concentrado millonarias operaciones inmobiliarias y movimientos de fondos internacionales interesados en oficinas premium en Santiago.

Motivo de la venta

La venta ocurre en un contexto de reactivación gradual del mercado corporativo, luego del impacto que tuvo el teletrabajo sobre la demanda por oficinas tras la pandemia. En años recientes, distintos fondos extranjeros han iniciado procesos de desinversión o rotación de activos en el sector oriente de la capital.

Hasta ahora no se ha informado el monto esperado de la operación ni potenciales interesados en adquirir el inmueble. No obstante, conocedores del proceso consultados por el DF estiman que la transacción bordea los US$ 130 millones.

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