"Carabineros asistió, pero no pudo intervenir": Denuncian masiva fiesta ilegal con venta de alcohol y ruido desmedido en Lampa

10 may. 2026 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

"Mientras en Chile más nos odien, más felices somos", señalaba uno de los registros virales de una masiva fiesta de una comunidad extranjera ocurrida el pasado domingo en el sector de Batuco de la comuna de Lampa, al norte de la Región Metropolitana.

De acuerdo al concejal Camilo Ortúzar (RN), se trata de un evento "donde asistieron personas de nacionalidad venezolana, en donde hacen unas competencias que tienen esta costumbre de poner muchos parlantes en un auto y competir por cuál suena más fuerte".

"Hubo denuncias el domingo pasado de muchos vecinos de Batuco, en donde se realizó un evento masivo que no contaba con ningún tipo de autorización municipal, que no contaba con ningún tipo de autorización por parte de Carabineros, en donde también se vendió alcohol", denunció.

"Carabineros asistió, pero no pudo intervenir"

El concejal señaló además que "lo malo de eso es que se empezó a realizar a las 11 de la mañana y terminó a las 11 de la noche, generando un malestar gigante en los vecinos" de la zona urbana del sector de Batuco.

El lugar utilizado fue un "terreno baldío", en donde el dueño "está incumpliendo la ordenanza municipal de medioambiente, que estipula claramente que los sitios eriazos tienen que permanecer cerrados, cercados y limpios".

De acuerdo a su relato, los vecinos llamaron durante toda la jornada al número 1421 de seguridad municipal; sin embargo, nadie contestó y menos asistió a fiscalizar. Debido a esto, el Concejo Municipal aún está esperando las explicaciones de la "negligencia absoluta del municipio".

"Carabineros asistió en horas de la tarde, por lo que tengo entendido, pero no pudo intervenir por la gran cantidad de asistentes", dijo sobre la superada capacidad que enfrentó la policía uniformada al tratar de controlar la situación.

Al analizar los registros virales, el concejal no quiso estigmatizar a una nacionalidad en específico, pero hizo referencia al evidente choque cultural. Según él, el mensaje que queda es: "Soy de Venezuela, tengo mis costumbres y hago lo que quiero en Chile".

Todo sobre Megadenuncia