"Siento que incluso es una burla": Influencer que es cuidadora a tiempo completo denuncia falencias en ayudas estatales

26 abr. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Carla Barra es una mujer de Concepción que desarrolló una faceta de influencer en redes sociales, pero para evidenciar la realidad de las personas cuidadoras, ya que ha estado dedicada al cuidado de su madre desde los 8 años de edad, razón por la que también levantó su propio emprendimiento para generar ingresos.

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, Carla contó que "yo cuido desde los ocho años a mi mamá y desde los veintiuno es cuidado completo total. Lo más importante que yo quisiera transmitir es el hecho de dejar mi vida de lado por los cuidados, o sea, no poder trabajar, no poder estudiar, porque sencillamente tengo que estar acá encerrada".

La mujer contó que cuando fue la pandemia explicó en sus redes sociales que "lo que ustedes están viviendo para mí es mi realidad desde hace años y es difícil porque las ayudas del Estado no cumplen ni siquiera un requisito mínimo. Entonces, se nos pide que cuidemos, que a nuestros pacientes no les falte nada, pero ¿cómo le hacemos? Somos personas, nos enfermamos. Son muchos puntos en los cuales las personas cuidadoras estamos totalmente vulneradas".

Carla Barra cuestiona kit de ayuda que entrega el Estado

Sobre las ayudas estatales para las personas cuidadoras, la influencer confesó que "a mí me da mucha vergüenza. La última iniciativa que apareció es que iban a hacer la entrega de un kit, de una mochila, que traía un pastillero, una almohada o un mat de yoga y es como, 'oye, ¿qué hago yo como persona cuidadora con esto?' Yo siento que incluso es una burla".

Respecto al dinero que entrega el Estado para las personas cuidadoras, Carla detalló que "no existe un bono, lo que existe es el estipendio y, lamentablemente, no va de manera universal a todas las personas cuidadoras; tienes que cumplir ciertos requisitos y, aparte de cumplirlos, tienes que meterte en el tema de la burocracia y de la buena disposición de la persona que está atendiendo tu caso. Estamos hablando de pelear por un beneficio de solamente $32 mil".

"Lo que menos se hace hoy en día es fijarse en la vida de las personas cuidadoras", concluyó la influencer.