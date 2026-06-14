Carlos Caszely tras encerrona y denuncia de tocaciones a su nieta: "Es algo que no se ha parado en este país"

14 jun. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Carlos Caszely se refirió este domingo a la violenta encerrona que sufrió una de sus nietas en la comuna de Peñalolén durante la madrugada, hecho que calificó como una muestra de una problemática que, a su juicio, continúa afectando a la nación.

"Es algo que no se ha parado en este país. Es algo que uno nunca piensa que le va a pasar, por eso uno tiene que ser consecuente con lo que habla, con lo que uno dice”, señaló el exfutbolista. Asimismo, agregó que “es algo que ocurre mucho en el país, demasiado. Desgraciadamente no termina".

El hecho ocurrió en el sector de la Rotonda Quilín, donde cinco menores de edad interceptaron a la joven para robar su vehículo. Según relató la víctima, fue obligada a descender del automóvil, arrastrada y amenazada de muerte con un arma de fuego.

"Me toquetearon entera, por debajo de la ropa... y al último uno de los sujetos va y me da un beso", relató Martina, nieta de Caszely, al recordar los momentos de terror que vivió durante el asalto.

Tras la denuncia, Carabineros inició un seguimiento controlado al vehículo robado. De acuerdo con el teniente Christian Manquilef, los autores del delito correspondían a cinco menores de edad que se movilizaban armados.

"Se inicia un seguimiento controlado, impactan contra un poste del alumbrado público y se detiene a dos menores de edad, un chileno y un venezolano. Además, se incauta una pistola y se está verificando si se encuentra apta para el disparo", detalló el oficial.

Dos de los ocupantes fueron detenidos en el lugar, mientras que los otros tres involucrados lograron huir a pie tras el choque.

Los detenidos pasarán a control de detención durante esta jornada, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los demás participantes del asalto.