Temblor se percibe en zona centro norte del país: Conoce dónde fue el epicentro

30 jul. 2026 - 05:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,3 se percibió en la madrugada de este jueves 30 de julio en la zona centro norte del país, cuando el reloj marcaba las 05:01 horas.

El Centro Sismológico Nacional señaló que el movimiento telúrico ocurrió 61 kilómetros al Noroeste de Tongoy, región de Coquimbo. La profundidad fue de 34 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios a raíz del sismo.

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