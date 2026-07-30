EEUU completa "intensa oleada" de ataques de represalia contra Irán

30 jul. 2026 - 02:03 hrs.

¿Qué pasó?

El ejército de Estados Unidos completó este jueves una "intensa oleada" de bombardeos contra Irán en represalia por ataques contra sus bases en Oriente Medio, mientras que la prensa estatal iraní informó de tres muertos y explosiones en dos provincias.

Estas hostilidades reavivaron la guerra tras una pausa de casi una semana y se presentan pocas horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con golpear "duro" a la república islámica después de que Teherán lanzara misiles contra sus fuerzas desplegadas en Jordania.

El Comando Central del ejército estadounidense (Centcom) aseguró que sus fuerzas "completaron exitosamente una intensa oleada de ataques contra Irán" y golpearon docenas de objetivos de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

La agencia estatal de noticias iraní Irna reportó bombardeos contra varias ciudades de la provincia suroccidental de Juzestán, así como contra la isla de Qeshm, en el Golfo.

Fallecidos y lesionados

Tres personas de una misma familia murieron y otras dos resultaron heridas en Qeshm, añadió la agencia noticiosa Fars.

Poco después, el ejército de Jordania indicó que sus defensas aéreas derribaron cinco misiles procedentes de Irán que tenían como objetivo el territorio del reino, sin que el ataque causara víctimas. La víspera repelió el mismo número de proyectiles.

El miércoles, Arabia Saudita y Estados Unidos también anunciaron bombardeos contra bases de grupos proiraníes en Irak, mientras que Israel acusó al movimiento islamista Hezbolá, respaldado por Irán, de violar su tregua en Líbano.

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