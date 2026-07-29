Asciende a 28 la cifra de muertos por el terremoto en Japón

29 jul. 2026 - 23:10 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 28 personas fallecieron a causa del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió esta semana el suroeste de Japón, informó este jueves el gobierno del país asiático en un nuevo balance.

¿Qué dijo el gobierno?

El portavoz del gobierno, Minoru Kihara, detalló que "el número de muertos asciende actualmente a 28, incluyendo a aquellas personas cuyas muertes se están investigando en relación con el terremoto".

El potente temblor registrado el martes pasado causó daños generalizados en la prefectura de Kumamoto, donde arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua.

Los rescatistas luchan entre los enmarañados escombros de un centro comercial colapsado en la ciudad de Kashima en busca de posibles sobrevivientes atrapados.

Operativo en centro comercial

Los rescatistas luchaban el miércoles entre los enmarañados escombros de un centro comercial japonés en busca de posibles sobrevivientes atrapados.

Una explosión masiva sacudió el centro comercial unos 50 minutos después del terremoto de magnitud 7,1 del martes en la prefectura suroccidental de Kumamoto.

Akio Yoshika, presidente de la empresa operadora del centro comercial Aeon, dijo que tres personas murieron en el sitio en la localidad de Kashima.

"La causa (de la explosión) está siendo investigada, pero posiblemente fue provocada por gas", comentó a periodistas Keiji Ohno, ejecutivo de Aeon.

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