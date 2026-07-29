13 comunas tienen cortes de luz este jueves 30 de julio en la Región Metropolitana
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que 13 comunas tendrán cortes de luz este jueves 30 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.
Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de San Ramón, La Florida y Huechuraba, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.
En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.Ir a la siguiente nota
Las 13 comunas con cortes de luz este jueves 30 de julio
Revisa a continuación cuáles son las 13 comunas afectadas con cortes de luz:
San Ramón (10:00 a 17:00 horas)
La Florida (10:00 a 15:00 horas)
Peñalolén (10:00 a 14:00 horas)
San Miguel (10:00 a 16:00 horas)
Maipú (10:00 a 18:00 horas)
San Miguel (10:00 a 16:00 horas)
Estación Central (11:00 a 17:00 horas)
La Reina (09:30 a 17:30 horas)
Vitacura (10:00 a 18:00 horas)
Las Condes (10:30 a 16:30 horas)
Independencia (10:00 a 16:00 horas)
Recoleta (10:30 a 17:00 horas)
Huechuraba (10:00 a 13:00 horas)
Quinta Normal (10:30 a 16:30 horas)
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