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13 comunas tienen cortes de luz este jueves 30 de julio en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que 13 comunas tendrán cortes de luz este jueves 30 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de San Ramón, La Florida y Huechuraba, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

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Las 13 comunas con cortes de luz este jueves 30 de julio

Revisa a continuación cuáles son las 13 comunas afectadas con cortes de luz:

San Ramón (10:00 a 17:00 horas)

La Florida (10:00 a 15:00 horas)

Peñalolén (10:00 a 14:00 horas)

San Miguel (10:00 a 16:00 horas)

Maipú (10:00 a 18:00 horas)

San Miguel (10:00 a 16:00 horas)

Estación Central (11:00 a 17:00 horas)

La Reina (09:30 a 17:30 horas)

Vitacura (10:00 a 18:00 horas)

Las Condes (10:30 a 16:30 horas)

Independencia (10:00 a 16:00 horas)

Recoleta (10:30 a 17:00 horas)

Huechuraba (10:00 a 13:00 horas)

Quinta Normal (10:30 a 16:30 horas)

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