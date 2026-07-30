Investigan hallazgo de cadáver junto a un camión en la comuna de Paine

30 jul. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo policial se desplegó durante las últimas horas en la comuna de Paine, al sur de la Región Metropolitana, luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de un hombre al interior de un terreno privado.

Hasta el lugar se trasladó un equipo de la Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana para liderar las primeras diligencias e instrucciones en el sitio del suceso.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el cadáver de la víctima fue ubicado a solo unos metros de un camión que presentaba múltiples impactos por proyectil balístico.

Los trabajos en terreno

Por instrucción del Ministerio Público, los trabajos de investigación en terreno quedaron a cargo de personal especializado del Departamento OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros de Chile.

Las unidades especializadas se encuentran fijando evidencia fotográfica y balística, empadronando el sector y tomando declaraciones a posibles testigos para reconstruir la dinámica exacta de los hechos.

Hasta el momento no se han entregado mayores antecedentes sobre la identidad de la víctima ni los posibles autores o el móvil del crimen. Las autoridades mantienen los peritajes en curso con el objetivo de establecer las circunstancias del ataque e identificar cuanto antes a los responsables.

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