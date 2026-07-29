¡El fin de una era!: Confirman que Movistar Arena pasará a llamarse Santander Arena tras nuevo acuerdo comercial

29 jul. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se confirmó un acuerdo comercial entre Santander y Arena Santiago. A partir de septiembre, el banco español será el sponsor principal del histórico recinto que hasta ahora lleva por nombre Movistar Arena, pasando a llamarse Santander Arena.

"Va mucho más allá de un cambio de nombre"

Por medio de un comunicado, la entidad financiera indicó que con este pacto "se inicia una nueva etapa en el recinto para la música en vivo y los grandes espectáculos más importantes del país".

"A partir de septiembre, Santander será el sponsor principal, adquiriendo los derechos del nombre del recinto (naming right), para llamarse Santander Arena", anunció la empresa.

"En Santander creemos que la música nos conecta con las personas, con las emociones y con experiencias que permanecen en la memoria", señaló Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.

"Este acuerdo es una evolución natural de ese propósito y nos permite seguir construyendo una marca cercana y relevante para millones de personas", agregó.

Aton

El ejecutivo aseguró que esta alianza "va mucho más allá de un cambio de nombre. Es una apuesta por uno de los espacios culturales y de entretenimiento más importantes del país, donde queremos contribuir a que las personas sigan viviendo experiencias memorables".

Lanzamiento de Santander Arena será en septiembre

Según explicó la compañía, desde su inauguración, el recinto se ha consolidado como uno de los principales espacios "de espectáculos de Latinoamérica".

Solo en 2025 recibió a más de 1,8 millones de personas, "acogió a los artistas nacionales e internacionales más importantes del mundo y reafirmó su posición como un referente para la industria del entretenimiento en Chile y la región", afirmaron.

El lanzamiento oficial de Santander Arena se realizará durante la primera semana de septiembre, mes en que expira el contrato vigente con Movistar, luego de 18 años de patrocinio.

En esa fecha, "el recinto presentará su nueva identidad y dará inicio a un nuevo capítulo de su historia, manteniendo intacta la esencia que lo ha convertido en el principal escenario multipropósito del país".