Casa de Patricio Aylwin abrirá sus puertas para venta de muebles y objetos: Incluye comedor inglés, sillones, escritorio y buffet

29 jul. 2026 - 18:00 hrs.

La histórica residencia del expresidente Patricio Aylwin abrirá sus puertas al público este jueves 30 y viernes 31 de julio para una inédita venta de muebles, objetos y piezas de arte que formaron parte de su vida familiar.

La actividad estará a cargo de la tienda Las Siete Vidas del Mueble y se desarrollará en la vivienda ubicada en avenida Arturo Medina 3684, comuna de Providencia. El catálogo fue difundido a través de las redes sociales de la organización.

Las Siete Vidas del Mueble

¿Cómo será la organización de la venta presencial?

"Este lugar tiene un gran valor histórico, ya que fue la residencia del expresidente Patricio Aylwin, su señora Leonor Oyarzún y su familia", señalaron los organizadores en su cuenta de Instagram.

Según explican, la vivienda perteneció al exmandatario "desde su construcción en los años 50 hasta su fallecimiento, incluyendo el periodo 1990-1994 en que ejerció como Presidente de la República".

Respecto al evento, el acceso se realizará por orden de llegada y en grupos de 25 personas, que podrán permanecer un máximo de 30 minutos dentro de la casa antes de dar paso al siguiente grupo.

Las Siete Vidas del Mueble

Las Siete Vidas del Mueble

Las puertas abrirán a las 10:00 horas en ambas jornadas y el evento contará con medidas de seguridad. Además, la organización pidió a los visitantes utilizar los estacionamientos habilitados para evitar inconvenientes con los vecinos del sector.

¿Qué artículos se pueden comprar y cuáles no?

Sofá, sillones, sitiales, un comedor inglés con 10 sillas, buffet, vitrina, vajilla, cuchillería, finos juegos de té, escritorios, grabados y un óleo de gran formato de Gracia Barrios, son solo algunos de los artículos que estarán a la venta.

La tienda informó que también se podrán adquirir iconos, objetos, adornos, bandejas, loza, lámparas, libros (por unidad y también por lote), veladores, souvenirs, discos, paletas de playa, entre otros.

Las Siete Vidas del Mueble

Las Siete Vidas del Mueble

Las Siete Vidas del Mueble

Una de las piezas ligadas al expresidente Aylwin que estará disponible para el público es un escritorio que utilizó y que posteriormente pasó a manos de uno de sus hijos, además de una réplica idéntica de la mesa-escritorio que ocupó durante su mandato.

Sin embargo, la organización aclaró que no todos los objetos están a la venta. "Algunos muebles, objetos y piezas de arte cuentan con un papel de color que indica que dichos elementos pertenecen a la familia", señalaron.

Entre los artículos excluidos se encuentran "el escritorio, la silla y el bergère que usó don Patricio", además de todas las fotografías conservadas en la residencia.