Temblor afecta a la zona central: Revisa la magnitud del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este jueves se percibió un sismo de magnitud 4,0 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 10:04 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al norte de Los Andes, a 99 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de