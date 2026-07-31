Un muerto deja balacera en medio de asalto a camión de valores en barrio Franklin

31 jul. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, un asalto a un camión de valores ocurrió en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, el cual provocó un intercambio de disparos que dejó a una persona fallecida.

El hecho ocurrió en el sector de calle San Francisco con Bío Bío, en barrio Franklin, hasta donde se trasladó personal policial.

¿Qué se sabe del asalto?

A raíz del robo se generó una balacera, que dejó a dos personas heridas. Posteriormente, se confirmó que una de ellas falleció.

Según información preliminar, la víctima sería uno de los delincuentes, mientras que se desconoce el rol del otro lesionado en el procedimiento.

"Hay un procedimiento policial ampliado que ha sumado un helicóptero de la prefectura Aeropolicial de Carabineros, entendiendo que habría más personas involucradas que habrían escapado", sostuvo a Meganoticias Marcelino Martínez, desde TransporteInforma.

Corte de tránsito

Debido al operativo policial que se desarrolló en la zona, el tránsito fue suspendido en calle San Francisco, entre Placer y Franklin.

"Un llamado a quienes transitan habitualmente hacia ese barrio comercial a no hacerlo, dadas las características de este incidente", señaló Martínez.