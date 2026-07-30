Transeúnte muere tras quedar en medio de una balacera en Cerro Navia

30 jul. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre falleció la noche de este jueves tras recibir un impacto de bala mientras transitaba por la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima se encontraba en el lugar cuando se produjo una balacera, siendo alcanzado por un disparo en el tórax.

El hecho ocurrió en calle Alpatacal de la comuna.

Qué dijeron las autoridades sobre la víctima

Según la información preliminar entregada por el Equipo ECOH, la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad chilena que solamente "pasaba por el lugar y quedó en medio de los disparos".

Mientras tanto, el Equipo ECOH y la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio con arma de fuego.