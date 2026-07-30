En agosto sube la cotización previsional: ¿Cómo funcionará este nuevo mecanismo?

30 jul. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

A contar de agosto, comenzará a regir la segunda etapa de la reforma previsional, lo que elevará de 1% a 3,5% la cotización adicional extra que deben pagar los empleadores sobre las remuneraciones imponibles.

Con este ajuste, la cotización previsional total llegará al 13,5% mensual. El nuevo porcentaje se mantendrá vigente hasta julio de 2027, como parte del calendario gradual establecido por la ley.

La reforma contempla que este aporte siga aumentando en los próximos años, hasta alcanzar un 8,5% extra. De esta forma, la cotización previsional total llegará al 18,5% en agosto de 2033.

Aseguran que el cambio no afectará el sueldo líquido

Desde la Asociación de AFP aclararon que este cambio no afectará el sueldo líquido de los trabajadores, ya que el incremento será financiado exclusivamente por los empleadores.

"Este aumento no implica un descuento adicional para los trabajadores", explicó el gerente de Comunicaciones del gremio, Nicolás Paut, quien destacó que la reforma avanza conforme al cronograma fijado por la ley.

¿Cómo funcionará el ajuste a la cotización?

Respecto de la distribución del 3,5% adicional, un 0,1% continuará destinándose a la cuenta de capitalización individual de cada afiliado.

En tanto, un 0,9% financiará la nueva Cotización con Rentabilidad Protegida, mientras que el 2,5% restante se dirigirá a la Compensación por Expectativas de Vida y al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Desde agosto, ese monto pasará a integrar el Seguro Social y será recaudado por el Instituto de Previsión Social (IPS) para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).