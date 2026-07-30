Nicolás Solabarrieta y el fuerte enojo con Guarén: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2

30 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

La fiesta en la Cabaña de las Tentaciones de Volverías con tu ex? 2 dejará una de las escenas más incómodas de la temporada cuando Guarén frene en seco a Nicolás Solabarrieta antes de un beso de 20 segundos. "El día que nos demos un beso va a ser cuando me des las razones para dártelo, esto es una prueba para ti", le dirá, dejando en claro que no está dispuesta a participar en ningún juego sin intenciones reales.

Nico explotará de inmediato y no se guardará nada. "No quiero volver contigo, no me interesa volver contigo, te iba a dar un beso muy sutil, tampoco para que te ilusionaras", le responderá con una dureza que obligará a Yamila Reyna a intervenir para pedirle que cuide sus palabras. "Me sentí muy humillado", confesará él después, aunque sus palabras ya habrán hecho el daño.

El conflicto no terminará ahí. Flavia Laos le revelará a Guarén que durante las noches en la Cabaña, Nico le hacía cariño y le tomaba la mano, lo que desatará un nuevo enfrentamiento. "Cuando estaba durmiendo me diste la mano, hazte cargo de las cosas que haces y ni me vuelvas a hablar, sé hombre", le dirá Flavia, mientras Nicolás intentará desacreditarla hasta que la discusión termine en insultos.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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