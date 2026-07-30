Se peleó con Mateucci y siguió criticando a Ludmila: Así fue la salida de Álvaro Ballero de Volverías con tu ex? 2

30 jul. 2026 - 08:20 hrs.

Volverías con tu ex? 2 vivió esta noche uno de sus capítulos más intensos y emotivos, con una pelea que estuvo a punto de terminar a los golpes y que terminó siendo el detonante para que Álvaro Ballero tomara la decisión más drástica de su paso por el encierro: renunciar al reality.

Todo partió durante una actividad de desfile de modas, cuando Luis Mateucci explotó contra los elogios que recibían participantes que, según él, no aportaban nada en la competencia. El dardo fue directo a Ballero. "Este de acá no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas, que hagan algo para que se la ganen", lanzó el argentino.

Ballero pierde el control

La crítica encendió a Ballero, quien respondió asegurando que cuando el programa saliera al aire todos se darían cuenta de que él era el protagonista. Mateucci no bajó el tono y fue al hueso. "Vos pasaste de moda, que te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cagó un trapecista la mina", le gritó.

Ballero perdió el control por completo. "Nadie me cagó imbécil, que no existes. Ve el programa, yo soy el único que existe acá, el único. Y respeta a Ludmila", respondió mientras intentaba encararlo físicamente, siendo sujetado por varios de sus compañeros para evitar que el enfrentamiento terminara en agresión.

Renuncia de Ballero

Tras el incidente, Ballero reunió a todos para comunicar su decisión. Explicó que había llegado al encierro con ciertos principios y que esa semana dos de ellos habían sido vulnerados. "El primero es que la dignidad nunca está en juego, y esta semana la dignidad estuvo en juego dos veces", dijo, visiblemente emocionado.

También fue claro en cuanto al objetivo que lo trajo al reality. "Yo venía con un objetivo acá y no se logró, también creo que no se va a lograr afuera entonces se pierde el foco. Yo no quiero dejar en jaque mi salud mental por estar acá adentro", explicó.

Pero el momento más emotivo llegó cuando Ballero reflexionó sobre lo que aprendió dentro del encierro respecto a su relación con Ludmila. "Aprendí acá algo que nunca pensé que iba a aprender, que es que el amor más importante a veces es dejar libre", dijo, dejando en claro que su salida también era un gesto hacia ella.

"Yo me voy solo, Ludmila está viviendo una etapa muy bonita que es algo que ella no ha vivido. Es una gran mujer, la mejor persona que he conocido en mi vida y quiero que ella siga brillando acá adentro", agregó, cerrando su paso por el programa con palabras que sorprendieron a más de uno.

Tonka Tomicic le preguntó a Ludmila si sentía alivio con la partida de Álvaro. Su respuesta fue honesta. "Sí, sinceramente yo creo que sí, pero no por mí, creo que por él, los últimos días lo vi muy mal y eso me hacía mal a mí", respondió, dejando en claro que la preocupación por él también pesó en su experiencia dentro del encierro.

La patinadora también explicó por qué, pese a los buenos momentos que vivieron juntos en el reality, no quiso retomar la relación. "Volví a ver ese hombre inseguro y que desconfiaba, ahí pensé que no sé si yo quisiera volver a lo mismo de lo que me fui y me costó ir", señaló con una claridad que cerró cualquier duda sobre su decisión.

Ballero, en tanto, se fue con su propia lectura de la situación, asegurando que Ludmila estaba viviendo "una situación de fantasía" dentro del encierro. Ludmila fue tajante al responderle que no buscaba un sustituto del ex chico reality cerrando así uno de los capítulos más recordados de Volverías con tu ex? 2.