Línea A del Metro al Aeropuerto: Revelan cuánto podría costar el pasaje una vez puesta en marcha

30 jul. 2026 - 08:12 hrs.

¿Qué pasó?

La futura Línea A de Metro, que conectará Santiago con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, continúa avanzando en su etapa de planificación. El presidente de Metro de Santiago, Patricio Rey, entregó nuevos antecedentes sobre la iniciativa, incluyendo una estimación del valor que tendría el viaje y detalles sobre el modelo financiero que se analiza para concretar la obra.

En entrevista con Diario Financiero, el ejecutivo explicó que los estudios preliminares apuntan a una tarifa diferenciada respecto del resto de la red y que, bajo ese esquema, el proyecto podría ser rentable. Además, sostuvo que la iniciativa aparece como una de las más sencillas de desarrollar desde el punto de vista financiero.

¿Cuánto costará el pasaje?

"Yo diría que un rango responsable podría ser entre los $3 mil y los $7 mil. Los análisis preliminares se hicieron con ese rango de tarifas y dio que el proyecto puede ser rentable", afirmó Rey al ser consultado sobre el precio que evalúan para el ticket de la futura Línea A.

El presidente de Metro agregó que, de acuerdo con los estudios realizados hasta ahora, el proyecto "es más sencillo de abordar" y explicó que, al considerar una tarifa independiente del sistema integrado de transporte, "no requeriría aportes fiscales para su realización".

La futura conexión entre Santiago y el aeropuerto contempla una inversión cercana a US$365 millones y, según la planificación vigente, comenzaría a operar durante 2032.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa rápida de transporte para quienes viajen hacia o desde el principal terminal aéreo del país.

Respecto del modelo de construcción, Rey indicó que la Línea A podría ejecutarse mediante una concesión y reveló que ya existe interés por parte de distintas empresas del rubro.

"En privado hay varios: empresas como Alstom, CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, de España), Siemens, fondos de capital... Pero todavía queda una definición de modelo de negocio y también de ingeniería porque no está 100% cerrado", señaló.

Existen conversaciones con regiones

El ejecutivo también explicó que Metro está impulsando una estrategia para aumentar sus ingresos no tarifarios, con la meta de que representen el 30% del total al año 2036, fortaleciendo así la sostenibilidad financiera de la empresa y reduciendo la necesidad de recursos públicos para futuras inversiones.

En esa misma línea, reveló que la estatal analiza expandir su experiencia más allá de Santiago. Según detalló, actualmente existen conversaciones con algunas regiones para desarrollar proyectos conjuntos y también se evalúan oportunidades en países como Argentina, Colombia y Perú, aprovechando las capacidades que Metro ha desarrollado en ingeniería, construcción, operación y mantenimiento.

"Podría ser una oportunidad de negocio importante para apoyar los ingresos no tarifarios y también de mantener viva esta gran capacidad que tenemos hoy", concluyó.

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