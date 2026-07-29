Metro vuelve a iniciar el servicio con estación Santa Isabel cerrada: Revisa cómo avanzan los trabajos tras el incendio

29 jul. 2026 - 06:16 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago inició el servicio de este miércoles nuevamente con la estación Santa Isabel, de la Línea 5, cerrada y sin detención de trenes, luego del incendio que afectó a un carro en la tarde del pasado lunes.

El tren subterráneo ha estado trabajando en recuperar la estación, la que quedó con escombros y hollín tras la emergencia.

Trenes operan con velocidad reducida

Cabe señalar que en la tarde del martes, Metro señaló en sus redes sociales que "debido a los trabajos que aún se realizan en Línea 5 luego de la incidencia de ayer, los trenes operan con velocidad reducida en ambos sentidos entre Parque Bustamante e Irarrázaval, y entre Plaza de Armas e Irarrázaval".

Cabe señalar que hasta el momento no se ha informado cuándo volverá a estar operativa la estación Santa Isabel.

Metro muestra avance de trabajos

El tren subterráneo también compartió imágenes de las labores que se están realizando para recuperar la estación.

En ellas se ven trabajadores de aseo con overoles blancos limpiando las instalaciones.

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