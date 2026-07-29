Hasta 12 horas sin servicio: Las 3 comunas con cortes de agua programados para este miércoles en la RM

29 jul. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó en sus canales oficiales que tres comunas tienen interrupción de servicio este miércoles 29 de julio en la Región Metropolitana.

Según lo informado por la compañía, los trabajos podrían extenderse hasta por 12 horas. Este periodo es un estimado, por lo que se aconseja estar atento a sus cuentas oficiales en redes sociales.

Las tres comunas con cortes de agua este miércoles

A continuación, revisa cuáles son las tres comunas con cortes de agua para este miércoles 29 de julio:

La Florida (15:00 a 21:00 horas)

La Reina (15:00 a 01:00 horas)

Recoleta (15:00 a 03:00 horas)

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