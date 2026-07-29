Centro meteorológico noruego anticipa fin de semana lluvioso para Santiago: El domingo caerían más de 20 milímetros

29 jul. 2026 - 04:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo evento meteorológico se perfila para la Región Metropolitana, prometiendo jornadas marcadas por precipitaciones de diversa intensidad en la capital.

De acuerdo con las proyecciones más recientes del destacado Instituto Meteorológico de Noruega, conocido globalmente como YR, Santiago experimentará el paso de un sistema frontal que dejará acumulados significativos a lo largo del fin de semana.

Fin de semana lluvioso en Santiago

Las estimaciones del organismo europeo señalan que las primeras gotas se harán sentir con fuerza a partir del viernes, jornada para la cual se prevén 19 milímetros de lluvia acumulada.

Este primer impulso del frente requerirá tomar precauciones en la vía pública debido al pavimento resbaladizo y las habituales complicaciones de tránsito en la ciudad.

El sábado, el fenómeno experimentará una breve tregua en su intensidad. Según los datos del modelo noruego, el agua caída alcanzará solo 2,8 mm, configurando una jornada con chubascos aislados y cielos predominantemente nublados.

Sin embargo, el peak de mayor actividad meteorológica se registrará durante el domingo, cuando se espera el ingreso de la banda más activa del sistema. YR pronostica unos 24 milímetros de agua para dicha jornada, lo que consolidaría un fin de semana altamente lluvioso en el Gran Santiago.

Ante este panorama, se recomienda a los habitantes de la capital preparar paraguas, revisar los sistemas de drenaje en los hogares y mantenerse informados ante las actualizaciones de los modelos meteorológicos.

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