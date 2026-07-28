Senapred llama a evitar sectores de La Unión por inundación: Registros muestran estragos por aumento de caudal de río Llollelhue

28 jul. 2026 - 19:26 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evitar sectores de la comuna de La Unión, región de Los Ríos, debido al desborde del río Llollelhue.

La recomendación enfatizó en evitar la ribera del río mientras se mantiene la emergencia.

Además, Senapred activó la mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia), para reforzar el llamado preventivo a la población.

¿Qué sectores de La Unión deben evitarse?

Senapred informó en sus redes sociales que "por alerta de crecida, EVITA ribera del Río Llollelhue, sectores Población Foitzick, Ex Población Osvaldo Leal, Rapaco El Molino, en la comuna de La Unión".

Diversos registros mostraron cómo la crecida del río afectó caminos y viviendas.